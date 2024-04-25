Üye Girişi
Haberler

Edine Valisi Kırklareli'nde ziyaretlerde bulundu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edine Valisi Yunus Sezer, Kırklareli'nde Belediye Başkanı Derya Bulut'u ziyaret etti ve Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası'na da ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaretlerde bölgedeki çalışmalar hakkında bilgi alındı.

Edine Valisi Yunus Sezer, Kırklareli'nde ziyaretlerde bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sezer, Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut'u ziyaret etti, görevinde başarı diledi.

Ziyarette, Kırklareli Cumhuriyet Başsavcısı Hazım Aslancı ve Kırklareli Adalet Komisyonu Başkanı Hüseyin Gedik de yer aldı.

Vali Sezer, daha sonra Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odasını da ziyaret etti.

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Soner Ilık ve Meclis Başkanı İsmail Hakkı Özsan'dan yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Sezer, bölgede istihdama yönelik çalışmaların önemine değindi.

Kaynak: AA / Güncel

Ticaret Ve Sanayi Odası Derya Bulut Kırklareli Politika Ekonomi Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title