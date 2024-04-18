Kırklareli Valisi Birol Ekici, Büyükkarıştıran OSB'yi İnceledi

Kırklareli Valisi Birol Ekici, Büyükkarıştıran Organize Sanayi Bölgesinde ( Osb ) incelemede bulundu.

Vali Ekici, OSB'yi gezerek Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce'den bilgi aldı.

Ardından bir ambalaj fabrikasını ziyaret eden Ekici, kentin Avrupa'ya açılan sınır kapılarına yakınlığı nedeniyle yatırımcıların ilgisini çektiğini söyledi.

Kentteki OSB'lerin hızla geliştiğini ifade eden Ekici, tüm yatırımcıları bölgeye davet etti.