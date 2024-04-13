Üye Girişi
SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberler

Kırklareli Belediye Meclisi İlk Toplantısını Gerçekleştirdi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırklareli Belediye Meclisi, 31 Mart'taki Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonrası ilk toplantısını, Belediye Başkanı Derya Bulut başkanlığında gerçekleştirdi.

Bulut, Belediye Meclis Salonu'ndaki toplantıda yaptığı konuşmada, 31 Mart'taki seçimlerin Kırklareli'ne ve Türkiye'ye hayırlı olmasını diledi.

Seçimlerin ve oluşan rekabet ortamının geride kaldığını ifade eden Bulut, tüm meclis üyelerinin parti gözetmeksizin el birliği ile Kırklareli halkına en iyi hizmeti sunacağına inandığını belirtti.

Meclis üyelerine görevlerinde başarılar dileyen Bulut, "Halkımızın teveccühü ve sandık iradesiyle bu çatı altında hep birlikte 5 yıl boyunca elimizden gelen tüm iyi niyetle rekabet unsurlarını geride bırakarak ilimiz için tüm çabamızı ortaya koyacağız. Bu doğrultuda kimseden şüphem yok. Her daim fikirlere ve eleştirilere açık olarak elimizden geldiğince Kırklareli halkına hizmet noktasında en iyisini yapmaya hep birlikte gayret edeceğiz. Bu il hepimizin. Halkımız bizlerden belediyecilik hizmetleri adı altında ne bekliyorsa kanuna, mevzuata uygun bir şekilde, adalete ve vicdana uyumlu bir şekilde süreci yöneteceğiz." diye konuştu.

Toplantıda, kapalı oylama ile yapılan seçimde meclis 1. başkan vekilliğine Adem Sevim, 2. başkan vekilliğine Gürcan Saatçı, meclis katip üyeliğine Ayfer Sevil ile Sertaç İpek, encümen üyeliğine Gürcan Saatçı, Günalp Ferit Kaya ve Yüksel Taşkın seçildi.

Gündem maddelerinin görüşüldüğü toplantıda komisyon üyelerinin de seçimi yapıldı.

Kırklareli Belediye Meclisi'nde CHP'nin 16, AK Parti'nin 5, MHP'nin 4 üyesi bulunuyor.

31 Mart Yerel Seçim Sonuçları İçin Tıklayın

Kaynak: AA / Güncel

Derya Bulut Kırklareli Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 13 Nisan Cumartesi 2024? Survivor kim kazandı? 13 Nisan Cumartesi Mavi Takım mı kazandı, Kırmızı Takım mı kazandı? Survivor CANLI izle! 13 Nisan Cumartesi TV8 Survivor HD izleme linki! Korkma Ben Yanındayım CANLI İZLE! Korkma Ben Yanındayım 5. bölüm canlı izleme linki! Güldür Güldür Show CANLI izle! SHOW TV Güldür Güldür Show yeni bölüm full HD canlı yayın izle! Güldür Güldür Show yeni fragmanı yayınlandı mı? Hayalimdeki Düğün filmi konusu ne, oyuncuları kim? Hayalimdeki Düğün özeti! Kardeşlerim CANLI İZLE! Kardeşlerim 13 Nisan Cumartesi 124. yeni bölüm ATV FULL İZLE! Gönül Dağı CANLI izle! TRT 1 Gönül Dağı 135. yeni bölüm full HD canlı yayın izle! Gönül Dağı yeni fragmanı yayınlandı mı? 13 Nisan 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! 13 Nisan2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 13 Nisan Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 13 Nisan AFAD ve Kandilli deprem listesi! 13 Nisan Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Ankaragücü - Gaziantep FK maçı hangi kanalda, saat kaçta? Ankaragücü - Gaziantep FK maçı CANLI İZLE! Boluspor - Ümraniyespor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Boluspor - Ümraniyespor CANLI İZLE! Nuri Alço'nun sağlık durumu nasıl? Nuri Alço hastalığı ne, neden hastanede? Bugün ulaşım ücretsiz mi? Bugün otobüsler, metrolar, tramvaylar paralı mı?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title