Kırklareli'de firari hükümlü yakalandı
Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinde 44 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinde 44 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri aranan kişilere yönelik çalışma yaptı.
Ekipler, yaptıkları çalışmada çeşitli suçlardan 44 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü S.P'yi yakaladı.
Hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.