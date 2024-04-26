Kırklareli'nde 43 düzensiz göçmen yakalandı
Kırklareli'nde yapılan denetimlerde yasa dışı yollarla yurda giren 43 düzensiz göçmen yakalandı. Ayrıca göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 13 şüpheli de gözaltına alındı.
Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 43 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin düzensiz göçle mücadele kapsamındaki denetimleri sürüyor.
Ekiplerin iki günde yaptığı denetimlerde 43 düzensiz göçmen yakalandı.
Yabancı uyruklular, jandarmadaki işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine gönderildi.
Denetimlerde "Göçmen kaçakçılığı" yaptıkları iddiasıyla 13 şüpheli de gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerin 13'ü de tutuklandı.
Olaylarda kullanılan 7 araca el konuldu.