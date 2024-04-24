Kırklareli'de uyuşturucu ve kaçak kazı operasyonunda 24 kişi yakalandı

Kırklareli'de jandarma ekiplerince uyuşturucu, kaçak kazı ve içkiyle yapılan mücadelede 24 kişi yakalandı.

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca icra edilen faaliyetlerde 24 şüpheli yakalandı. Şüphelilerle ilgili yapılan çeşitli aramalarda ise 32 gram kubar esrar, 82 adet uyuşturucu hap, 25 gram bonzai, 44 litre alkollü içki, 5 gram kenevir tohumu, 1 adet uyuşturucu içme kağıdı ve muhtelif kazı malzemesi ele geçirildi.

24 kişi ile ilgili işlem başlatıldı. - KIRKLARELİ