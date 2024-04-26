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Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı

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Kırklareli'nde yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı. Operasyonda uyuşturucu madde, ruhsatsız tabanca ve hassas terazi ele geçirildi.

Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri kent merkezi ile Lüleburgaz ilçesinde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisine ulaştı.

Ekipler belirlenen adreslere düzenlediği operasyonda bir miktar uyuşturucu madde, 2 ruhsatsız tabanca ile hassas terazi ele geçirdi.

Olayla ilgili F.A, C.Ç.İ, S.A. ve E.I. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA / Güncel

Kırklareli Güvenlik 3.Sayfa Güncel Haberler

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