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Kırklareli Babaeski'de Otomobil Köprü Ayağına Çarptı: Sürücü Yaralandı

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Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil, köprü ayağına çarptı. Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde otomobilin köprü ayağına çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Düğüncülü köyü çıkışında A.K. idaresindeki otomobil, kontrolden çıkarak tren yolu üst geçit köprüsü ayağına çaptı. Kazada yaralanan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından otomobilden çıkarıldı.

Yaralı sürücü A.K. sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptıkları müdahale sonrası Babaeski Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla alakalı inceleme başlatıldı. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kırklareli Babaeski trafik Trafik Kaza 3.Sayfa Güncel Haberler

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