Komandoların Korku Salan Eğitimi
Kırklareli'nin Vize ilçesinde bulunan 41'inci Komando Tugay Komutanlığı'ndaki 'Komando Tazeleme Eğitimi'nde komandolar, dosta güven düşmana korku saldı.
Kırklareli'nin Vize ilçesinde bulunan 41'inci Komando Tugay Komutanlığı'ndaki "Komando Tazeleme Eğitimi"nde komandolar, dosta güven düşmana korku saldı.
Balıkesir'de bulunan 19'uncu Komando Tugay Komutanlığı'ndan gelen birlikler, Vize ilçesindeki 41'inci Komando Tugay Komutanlığı'nda Teröristle Mücadele Harekatı Eğitim ve Tatbikat Alanı'nda "Komando Tazeleme Eğitimi" gerçekleştirdi. Komando birliklerinin göz dolduran eğitimine ait görüntüler Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından paylaşıldı. Komandolar, adeta dosta güven düşmana korku saldı. - KIRKLARELİ