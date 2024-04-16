Üye Girişi
Haberler

Köpek Dövüştürme İddiasıyla Gözaltına Alınan 34 Şüpheli Serbest Bırakıldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde, köpek dövüştürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan 34 şüpheli serbest bırakıldı.

İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemleri tamamlanan şüpheliler Lüleburgaz Adliyesi'ne götürüldü.

Şüpheliler savcılıktaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Ekipler, 14 Nisan Pazar günü Turgutbey köyü merasında bahis karşılığı köpek dövüştürdüğü iddia edilen 5'i köpek sahibi 34 şüpheli suçüstü yakalanmıştı.

Şüpheliler hakkında "Kumar oynanması için imkan sağlamak" ve "Hayvan Hakları Kanunu'na muhalefet" suçlarından adli işlem başlatılmış, toplam 214 bin 302 lira ceza uygulanmıştı.

Dövüştürülen 6 köpek, koruma altına alınarak hayvan barınağına teslim edilmiş, 10 araca da el konulmuştu.

Kaynak: AA / Güncel

Lüleburgaz Kırklareli Hayvan Hakları Suç Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title