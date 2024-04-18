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Kırklareli'de 44 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

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Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinde polis ekipleri tarafından aranan ve 44 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü S.P. yakalandı.

Kırklareli'de 44 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Pınarhisar ilçesinde polis ekipleri aranan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunanlara yönelik çalışma yaptı. Çalışmalar neticesinde 44 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü S.P.'nin bulunduğu adres belirlendi. Ekipler hükümlü şahsa yönelik operasyon düzenledi. Gerçekleşen operasyonda hükümlü yakalandı.

Yakalanan hükümlü S.P., işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kırklareli Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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