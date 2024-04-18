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Kırklareli Valisi Turizmcilerle Buluştu

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Kırklareli Valisi Birol Ekici, kentteki turizmcilerle bir araya geldi ve Kırklareli'nin turizm potansiyelini vurguladı. Etkinliğe Vali Yardımcısı, belediye başkan yardımcıları, kurum müdürleri ve turizm işletmelerinin temsilcileri katıldı.

Kırklareli Valisi Birol Ekici, kentteki turizmcilerle buluştu.

Ekici, 48. Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında bir otelde gerçekleştirilen etkinlikte, Kırklareli'nin turizm açısından önemli bir kent olduğunu söyledi.

Kentin deniz, doğa, tarih ve kış turizminde ön plana çıkmaya başladığını belirten Ekici, özellikle İğneada ve Kıyıköy beldelerinin turizme ciddi katkı sağladığını ifade etti.

Belediye Başkanı Derya Bulut ise Kırklareli'nin her yıl on binlerce yerli ve yabancı turistin uğrak noktaları arasında bulunduğunu belirtti.

Kentin, İstanbul ve Bulgaristan'a yakınlığı dolayısıyla turizm sektöründe önemli bir konuma sahip olduğunu dile getiren Bulut, daha fazla turisti ağırlamak için yapılacak çalışmalarda iş birliğine hazır olduklarını kaydetti.

Etkinliğe, Vali Yardımcısı Elif Canan Tuncer, belediye başkan yardımcıları, kurum müdürleri ve turizm işletmelerinin temsilcileri katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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