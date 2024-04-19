Kırklareli'nde KADES ve HAYDİ Uygulamaları Tanıtıldı
Kırklareli'nde Kadın Destek (KADES) ile Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) uygulamaları tanıtıldı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Babaeski otoban gişelerinde araçları durdurup sürücülerin evraklarını kontrol etti ve sürücü ve yolculara KADES ve HAYDİ uygulamaları hakkında bilgi verdi. Kontrollerde 255 kişiye uygulamaların tanıtıldığı bildirildi.
Kırklareli'nde Kadın Destek ( Kades ) ile Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) uygulamaları tanıtıldı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Babaeski otoban gişelerinde oluşturulan trafik ve asayiş uygulama noktasında araçları durdurup sürücülerin evraklarını kontrol etti.
Ekipler, sürücü ve yolculara KADES ve HAYDİ uygulamaları hakkında bilgi verdi.
Kontrollerde 255 kişiye uygulamaların tanıtıldığı bildirildi.