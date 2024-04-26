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Genç Hatipler Hutbe Okuma Yarışması Bölge Finali Kırklareli'nde Yapıldı

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Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Genç Hatipler Hutbe Okuma Yarışması'nın bölge finali Kırklareli'nde gerçekleştirildi. Yarışmaya 10 öğrenci katıldı ve birinci olan öğrenci Türkiye finallerine gitmeye hak kazandı.

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce liseler arası "Genç Hatipler Hutbe Okuma Yarışması" Bölge Finali Kırklareli'nde yapıldı.

Hızırbey Camisi'nde gerçekleştirilen yarışmaya Kırklareli, Düzce, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Tekirdağ, Edirne, Çanakkale ve Bursa'dan 10 öğrenci katıldı.

Jüride İl Müftü Yardımcısı Ramazan Özdemir, Kırklareli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekan Yardımcıları Dr. Öğretim Üyesi Abdullah Demirci ile Dr. Öğretim Üyesi Eyüp Öztürk, Hızırbey Camisi İmamı Zaim Işık, Edebiyat Öğretmeni Zafer Barıncı yer aldı.

Din Öğretimi Genel Müdürlüğü Şube Müdürü Oğuz Dömeke, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından yaptığı konuşmada, yarışmaya katılan öğrencilere teşekkür etti.

Dömeke, yarışmada öğrencilere başarılar diledi.

Öğrenciler daha sonra minbere çıkarak hutbe okudu.

Yarışmada birinci olan öğrenci Yasin Enes Çetin, Türkiye finallerine gitmeye hak kazandı.

Kaynak: AA / Güncel

Milli Eğitim Bakanlığı Kırklareli Türkiye Eğitim Güncel Haberler

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