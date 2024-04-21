Kırklareli'nde TOBB Sosyal Bilimler Lisesi bocce takımı grup müsabakalarına katılacak

Kırklareli'nde okullar arası bocce turnuvası şampiyonu TOBB Sosyal Bilimler Lisesi genç erkek bocce takımı, Sakarya'daki grup müsabakalarına katılacak.

Takım antrenörü İlker Arslantaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, takımın grup müsabakalarına hazırlandığını belirtti.

Antrenmanların yoğun şekilde sürdüğünü ifade eden Arslantaş, grup müsabakalarında da şampiyon olmayı hedeflediklerini kaydetti.

Tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği kursu sona erdi

Lüleburgaz'da tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği kursu sona erdi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Halk Eğitimi Merkezi iş birliğinde açılan kursta başarılı olan kursiyerlere sertifikaları verildi.

Halk Eğitimi Merkezinde gerçekleştirilen törene İlçe Kaymakamı Salih Yüce de katıldı.

Bolu gezisi düzenlendi

Pınarhisar Belediyesince Bolu gezisi düzenlendi.

Kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında kadınlara yönelik gerçekleştirilen gezide, Yedigöller gezildi.

Belediye Başkanı İhsan Talay, kültür ve sanat etkinliklerini sürdürdüklerini belirterek, geziye katılanlara teşekkür etti.