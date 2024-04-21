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Kırklareli'nde TOBB Sosyal Bilimler Lisesi bocce takımı grup müsabakalarına katılacak

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Kırklareli'nde okullar arası bocce turnuvası şampiyonu olan TOBB Sosyal Bilimler Lisesi genç erkek bocce takımı, Sakarya'daki grup müsabakalarına katılacak. Takım antrenörü İlker Arslantaş, takımın grup müsabakalarına hazırlandığını ve şampiyon olmayı hedeflediklerini belirtti.

Kırklareli'nde okullar arası bocce turnuvası şampiyonu TOBB Sosyal Bilimler Lisesi genç erkek bocce takımı, Sakarya'daki grup müsabakalarına katılacak.

Takım antrenörü İlker Arslantaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, takımın grup müsabakalarına hazırlandığını belirtti.

Antrenmanların yoğun şekilde sürdüğünü ifade eden Arslantaş, grup müsabakalarında da şampiyon olmayı hedeflediklerini kaydetti.

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Kaynak: AA / Güncel

Kırklareli Sakarya Tarım Spor Güncel Haberler

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