Kırklareli'nde Metro Turizm Otobüsü Devrildi

Kırklareli'nde Metro Turizm yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 11 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Otobüs kazası olay yeri, dron ile havadan görüntülendi.

Bulgaristan'a gitmek için İstanbul'dan çıkan Metro Turizm'e ait H.K. idaresindeki Mercedes Marka X3362KC Bulgaristan plakalı yolcu otobüsü, Kavaklı Beldesi Koru mevkiinde yoldan çıkarak ağaçlık alana devrildi.

Havadan görüntülendi

Kazanın etkisiyle sürücünün de aralarında bulunduğu 11 kişi yaralandı. Kaza sebebiyle olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar, gelen sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere sevk edildi.

Ekipler bir yandan kaza bölgesinde çalışmalarını sürdürürken ağaçlık alana devrilen otobüs, havadan dron ile görüntülendi. - KIRKLARELİ