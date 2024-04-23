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Edirne ve Kırklareli'nde Sağanak Yağış Etkiliyor

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Edirne ve Kırklareli illerinde sağanak yağış nedeniyle sokaklarda su birikintileri oluştu. Vatandaşlar yağmurdan korunmak için şemsiyelerini kullanırken, bazı etkinlikler ise iptal edildi.

Edirne ve Kırklareli'nde sağanak hayatı olumsuz etkiliyor.

Edirne'de sağanak nedeniyle bazı sokak ve caddelerde su birikintileri oluştu.

Bazı vatandaşlar şemsiyeleriyle yağıştan korunurken bazıları iş yerlerinin girişinde yağmurun durmasını bekledi.

Hava sıcaklığının 13 derece olduğu kentte, yağışın akşam saatlerine kadar aralıklarla sürmesi bekleniyor.

Kırklareli

Kırklareli'nde de sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu.

İtfaiye ekipleri, Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda rögar kapaklarını açarak biriken suyun tahliye olmasını sağladı.

Yağışa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar, iş yerlerinin tentelerinin altında yağmurun durmasını bekledi.

Polis ekipleri, trafiğin yoğun olduğu kavşaklarda önlem aldı, sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyardı.

Hava sıcaklığının 12 derece ölçüldüğü kentte, sağanağın akşama kadar aralıklarla sürmesi bekleniyor.

Yağış nedeniyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında açık havada düzenlenen etkinliklerin bir kısmı iptal edildi.

Kaynak: AA / Güncel

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