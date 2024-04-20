Kırklareli'nde tarihi binada çıkan yangına müdahale sürüyor
Kırklareli'nde Karakaş Mahallesi'nde bulunan 2 katlı tarihi binada çıkan yangına ekiplerin müdahalesi devam ediyor. Yangın sırasında yan binadaki apartman tahliye edildi.
Kırklareli'nde 2 katlı tarihi binada çıkan yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.
Karakaş Mahallesi Karakaşbey Sokak'taki kafe olarak kullanılan Geç Osmanlı dönemine ait 2 katlı tarihi binada yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yangına Toplumsal Olaylara Müdahale Araçları (TOMA) da müdahale bulunuyor.
Tarihi binanın yanında bulunan 4 katlı apartmanında mantolamanın yanması üzerine bina sakinleri tahliye edildi.
Yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.
Kırklareli Valisi Birol Ekici, Belediye Başkanı Derya Bulut, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cemalettin Akyüz bölgeye gelerek ekiplerin çalışmalarını taklip ediyor.