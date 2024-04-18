Üye Girişi
Haberler

Kırklareli'nde Hafif Ticari Araç Dereye Devrildi: 2 Yaralı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırklareli'nde meydana gelen trafik kazasında hafif ticari araç dereye devrildi ve 2 kişi yaralandı. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kırklareli'nde hafif ticari aracın dereye devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, 59 AEK 317 plakalı Egemen K. (25) idaresindeki hafif ticari araç, Cumhuriyet Mahallesinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dereye devrildi. Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekibinin yardımıyla araçtan çıkarılan sürücü ve araçta yolcu olarak bulunan Sıla D. (25), sağlık ekiplerinin ilk müdahalenin ardından Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde götürüldü. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kırklareli İtfaiye trafik Acil Durum 3.Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Fenerbahçe-Olympiakos maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe-Olympiakos maçı şifresiz mi? 23 Nisan bankalar tatil mi? 23 Nisan bankalar açık mı, çalışıyor mu? 23 Nisan'da İş Bankası, Garanti, Vakıf Bank, Ziraat Bankası açık mı? KPSS şartsız hastane personel alımı ne zaman? Başvurular ne zaman, şartları neler? Mükremin Gezgin kimdir? Mükremin Gezgin evleniyor mu? Sevgilisi kim? Mükremin Gezgin kimdir? Mükremin Gezgin evleniyor mu? Bilsem sınavını geçmek için kaç puan almak gerekir? BİLSEM sınavlarına nasıl bakılır? Patnos Belediyesi hangi parti? Patnos Belediye başkanı hangi partiden seçilmiştir? Bursluluk sınavı ne zaman? 2024 İOKBS bursluluk sınav sonuçları hangi tarihte açıklanacak? 2024 GUY SINAVI BAŞVURU EKRANI: GUY sınavı başvuruları başladı mı, GUY sınavı başvuruları nereden, nasıl yapılır? Gaddar 14. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 19 Nisan Gaddar yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? BİLSEM SONUÇLARI AÇIKLANDI 2024! BİLSEM sınav sonuçları nereden öğrenilir? BİLSEM sonuç sorgulama ekranı! Karne günü ne zaman 2024? Okullar ne zaman tatil olacak? Yaz tatili ne zaman başlıyor? Survivor'da dün kim elendi? Survivor 2024 adaya kim veda etti? 17 Nisan Survivor elenen isim! 2024 LGS sınavı ne zaman, tarihi belli oldu mu? Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınav giriş belgesi yayınlandı mı? Elif Duygu Adıgüzel kimdir? Elif Duygu Adıgüzel kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title