Kırklareli'nde Hafif Ticari Araç Dereye Devrildi: 2 Yaralı

Kırklareli'nde hafif ticari aracın dereye devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, 59 AEK 317 plakalı Egemen K. (25) idaresindeki hafif ticari araç, Cumhuriyet Mahallesinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dereye devrildi. Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekibinin yardımıyla araçtan çıkarılan sürücü ve araçta yolcu olarak bulunan Sıla D. (25), sağlık ekiplerinin ilk müdahalenin ardından Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde götürüldü. - KIRKLARELİ