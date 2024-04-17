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Kırklareli Pınarhisar'da Devrilen Tır Köylüler Tarafından Kurtarıldı

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Kırklareli'ne bağlı Pınarhisar ilçesinde bir bağ evinin bahçesine mıcır indirirken devrilen tırı köylüler kurtardı.

Pınarhisar ilçesinin Evciler köyünde akşam 19.00 sularında tır devrildi. K.T. kontrolündeki Iveco marka tır, mıcır indirmek amacıyla köyde bulunan bir bağ evinin bahçesine girdi. Hafif eğimli olan arazide malzemeyi boşaltmak için damperi kaldırılan tır, o sırada yan yattı ve yere saplandı.

Köy muhtarı Mert Kayalar ve köylü yardım etmek için olay yerine geldi. Köylünün kepçesi yeterli olmayınca Pınarhisar'dan desteğe gelen kepçe ile birlikte yaklaşık 5 saatlik çaba sonucunda damperdeki malzeme de boşaltıldı. Devrilen tır, 2 kepçe ile kaldırıldı.

Jandarma ekipleri, maddi hasarın meydana geldiği kazaya ilişkin tutanak tuttu. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kırklareli Kurtarma Trafik 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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