Üye Girişi
Haberler

Kırklareli'nde İlkbaharın Gelişiyle Doğa Canlanıyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırklareli'nde ilkbaharın gelişiyle doğa yeniden canlandı.

Yazın habercisi olarak bilinen papatyalar, buğday tarlalarının arasında açarak güzel görüntüler oluşturdu.

Özellikle gün doğumu ve batımına yakın saatlerde tarlalar, ayrı bir güzelliğe bürünüyor.

Profesyonel fotoğrafçılar, güzel doğa manzaraları yakalamak için Istranca Dağları eteklerini tercih ediyor, fotoğrafseverler de bölgeyi doğal stüdyo olarak kullanıyor.

Kırklareli Kültür ve Turizm Müdürü Veli Şen, AA muhabirine, kentin agro turizm açısından zengin olduğunu söyledi.

Trakya'nın bereketli topraklarının yeşillenmesiyle güzel görüntüler oluştuğunu ifade eden Şen, kentin deniz, tarih ve agro turizmiyle de öne çıktığını kaydetti.

Şen, Trakya'nın doğal güzelliklerinin görülmeye değer olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Güncel

Kırklareli Tarım Doğa Turizm Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Beypazarı soda yasaklandı mı? Beypazarı sodada bor mu var? Beypazarı açıklama yaptı mı? Barcelona-PSG maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Barcelona-PSG maçı şifresiz mi? 16 Nisan 2024 Salı Yayın akışı! Bugün kanallarda ne var? Bugün hangi diziler var? MÜGE ANLI CANLI İZLE! 16 Mart Müge Anlı Canlı İzleme Linki! Müge Anlı son bölüm neler oldu? WhatsApp uçtan uca şifreleme nedir, neden değişir? Uçtan uca şifreleme nasıl çalışır? İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 2024: İstanbul barajlarında son durum nedir? 16 Nisan baraj doluluk seviyesi yüzde kaç? Süt fiyatları ne kadar oldu 2024? Çiğ süte zam geldi mi? KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? 16 Nisan Kabine Toplantısı gündemi nedir? Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olur? Nisan ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak? Resmi Gazete bugün (16 Nisan) kararları nedir? Resmi Gazete atama kararları 2024 belli oldu mu? 16 Nisan 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 16 Nisan Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Threads hesabı kapanırsa Instagram da kapanır mı, ne olur? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 16 Nisan AFAD ve Kandilli deprem listesi! 16 Nisan Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 16 Nisan 2024 Konya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Konya'da elektrik ne zaman gelecek? 16 Nisan İstanbul elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrik kesintisi!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title