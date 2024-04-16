Kırklareli'nde İlkbaharın Gelişiyle Doğa Canlanıyor

Kırklareli'nde ilkbaharın gelişiyle doğa yeniden canlandı.

Yazın habercisi olarak bilinen papatyalar, buğday tarlalarının arasında açarak güzel görüntüler oluşturdu.

Özellikle gün doğumu ve batımına yakın saatlerde tarlalar, ayrı bir güzelliğe bürünüyor.

Profesyonel fotoğrafçılar, güzel doğa manzaraları yakalamak için Istranca Dağları eteklerini tercih ediyor, fotoğrafseverler de bölgeyi doğal stüdyo olarak kullanıyor.

Kırklareli Kültür ve Turizm Müdürü Veli Şen, AA muhabirine, kentin agro turizm açısından zengin olduğunu söyledi.

Trakya'nın bereketli topraklarının yeşillenmesiyle güzel görüntüler oluştuğunu ifade eden Şen, kentin deniz, tarih ve agro turizmiyle de öne çıktığını kaydetti.

Şen, Trakya'nın doğal güzelliklerinin görülmeye değer olduğunu kaydetti.