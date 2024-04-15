Kırklareli İl Genel Meclisi İlk Toplantısını Gerçekleştirdi

Kırklareli İl Genel Meclisi, 31 Mart'taki Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonrası ilk toplantısını gerçekleştirdi.

İl Özel İdaresi İl Genel Meclisi Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantı, en yaşlı üye Salih Akgün başkanlığında başladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından İl Genel Meclisi Başkanlığı ve katip üyeliği seçimi yapıldı.

Kapalı oylama ile gerçekleştirilen seçimde meclis başkanlığına Hakan Geriş, katip üyeliğine ise Beyza Çam ve Nilüfer Erol seçildi.

Geriş'in başkanlığında devam edilen toplantıda, birinci başkan vekilliğine Yeşim Girgin, ikinci başkan vekilliğine Volkan Ertan, encümen üyeliğine ise Ertan, Çam ve Sezgin Aran seçildi.

Önceki dönem İl Genel Meclisi Başkanlığı görevinde bulunan Aydın Karakoç'a plaket takdim edildi.

Toplantı, ihtisas komisyonlarına üye seçiminin ardından sona erdi.

Kırklareli İl Genel Meclisi'nde CHP'nin 17, AK Parti'nin 6, MHP'nin ve İYİ Parti'nin 1'er üyesi bulunuyor.