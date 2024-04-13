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Kırklareli'nde trafik denetimleri aralıksız devam ediyor

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Kırklareli'nde trafik denetimlerine aralıksız devam eden jandarma ekipleri, il genelinde gerçekleştirdiği denetimlerde sürücüleri hem denetledi hem bilgilendirdi.

Kırklarareli İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde il genelinde gerçekleştirilen trafik denetimleri aralıksız devam ediyor.

Yapılan denetimlerde sürücülere emniyet kemeri kullanımı, hız kuralları, trafik işaret ve levhalarına uymaları, seyir halinde cep telefonu kullanılmaması konularında bilgilendirme yapılarak, broşür dağıtıldı. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kırklareli Jandarma trafik Güvenlik Trafik 3.Sayfa Spor Güncel Haberler

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