Üye Girişi
SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberler

Babaeski'de Otomobil Devrildi: 3 Kişi Yaralandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde, sürücünün kontrolünden çıkan otomobilin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, D100 karayolu Babaeski Devlet Hastanesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.B. yönetimindeki 39 TE 032 plakalı Fıat Lınea marka binek otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine, olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, araçta bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kırklareli Trafik Kazaları 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Anadolu Efes - Beşiktaş Emlakjet Basket maçı hangi kanalda, saat kaçta? Anadolu Efes - Beşiktaş Emlakjet Basket maçı ne zaman? 1461 Trabzon - Bucaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? 1461 Trabzon - Bucaspor maçı CANLI İZLE! Pendikspor - Başakşehir maçı hangi kanalda, saat kaçta? Pendikspor - Başakşehir maçı CANLI İZLE! Tuzlaspor - Göztepe maçı hangi kanalda, saat kaçta? Tuzlaspor - Göztepe maçı CANLI İZLE! Bugün yargı dizisi var mı? 14 Nisan Pazar Yargı yeni bölüm yayınlanacak mı? Kabine toplantısı ne zaman? Yeni kabine toplantısı hangi tarihte yapılacak, kararları neler olacak? PAZAR GÜNÜ ECZANE AÇIK MI? Pazar günü eczaneler çalışıyor mu, kapalı mı? Nöbetçi eczaneler il il listesi! 14 NİSAN BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINLANDI: Bu hafta neler var? Bu hafta BİM'e hangi ürünler geldi? Bugün hangi sınav var? Bugün ne sınavı var? 14 Nisan Pazar hangi sınav yapılacak? İşte ÖSYM Sınav Takvimi Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 14 Nisan Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Dün gece deprem oldu mu? İzmir'de, İstanbul'da, Ankara'da deprem mi oldu? 14 Nisan dün gece deprem mi oldu? Balistik füze nedir? Balistik füze türleri nelerdir? Balistik füze menzili nedir? Balistik füze nedir? Balistik füze özellikleri nedir, hangi ülkelerde var? OHAL ilan edilecek mi 14 Nisan 2024? Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 14 Nisan Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title