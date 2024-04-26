Kırklareli'de Uyuşturucu Operasyonu: 4 Şüpheli Tutuklandı
Kırklareli'de polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı. Operasyonda uyuşturucu madde, ruhsatsız tabanca ve hassas terazi ele geçirildi.
Kırklareli'de polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri Lüleburgaz ilçesi ile kent merkezinde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.
Ekipler şüphelilerin adreslerine operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda bir miktar uyuşturucu madde, 2 ruhsatsız tabanca ile hassas terazi ele geçirdi.
Olayla ilgili F.A., C.Ç.İ., S.A. ve E.I. gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - KIRKLARELİ