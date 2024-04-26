Üye Girişi
Haberler

Kırklareli'de Uyuşturucu Operasyonu: 4 Şüpheli Tutuklandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırklareli'de polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı. Operasyonda uyuşturucu madde, ruhsatsız tabanca ve hassas terazi ele geçirildi.

Kırklareli'de polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri Lüleburgaz ilçesi ile kent merkezinde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekipler şüphelilerin adreslerine operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda bir miktar uyuşturucu madde, 2 ruhsatsız tabanca ile hassas terazi ele geçirdi.

Olayla ilgili F.A., C.Ç.İ., S.A. ve E.I. gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kırklareli Operasyon Güvenlik Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Oya Okar Arka Sokaklar'a geri mi dönüyor? Arka Sokaklar'ın Selin Komiser'i diziye dönüyor mu? SAĞLIK BAKANLIĞI Personel alımları başladı mı? #128104 #128105 Personel alımı başvuruları ne zaman? Servisler kaldırılacak mı? Servisler neden kaldırılacak, sebebi ne? Servisler yasaklanıyor mu? Köklü tasarruf tedbirleri hayata geçiyor! Bu akşam Survivor var mı? Bu akşam Survivor All Star yeni bölüm yayınlanacak mı? 26 Nisan Cuma Survivor yeni bölüm! Müfredat değişiyor mu? Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ne demek? Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli nedir? Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ne zaman başlayacak? Sağlık Bakanlığı 36 bin personel alımı başvuru tarihi ne zaman? #127973 Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel başvuru şartları neler? YEMEKTEYİZ 26 Nisan yarışmacısı Durmuş kimdir? Durmuş Çetin kaç yaşında, nereli? Tavuğa ihracat yasağı mı geldi? Tavuğa neden ihracat yasağı geldi, sebebi ne? Tavuğa neden ihracat yasağı getirildi? İhracat yasağı ile ilgili Ticaret Bakanı ne söyledi? Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) belirtileri ne? KKKA nasıl bulaşır, nasıl önlenir, ne yapılmalı? 26 NİSAN YEMEKTEYİZ CANLI İZLE #128105 Yemekteyiz'de bugün kim yarışacak? Yemekteyiz hangi kanalda, saat kaçta? Samet Akaydın Fenerbahçe'ye geri mi dönüyor? Samet Akaydın Fenerbahçe'ye mi gelecek? ADANA DEMİRSPOR- GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE Adana Demirspor- Galatasaray maçı canlı (HD) izleme linki! Cuma namazı kaçta bitiyor? Cuma namazı ne zaman biter, saat kaçta bitiyor?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title