Kırklareli'nde tüp kamyonunun lastikleri alev aldı

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde tüp kamyonunun lastikleri alev aldı.

Kırklareli'ne bağlı Babaeski'de bulunan hastane Kavşağında henüz belirlenemeyen bir nedenle tüp kamyonunun lastikleri alev aldı. Hareket halinde başlayan yangının fark edilmesinin ardından itfaiye ekiplerine haber verildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin hızlı ve başarılı müdahalesi sonucu yangın büyümeden engellendi ve bir facianın önüne geçilmiş oldu.

Yangında yaralanma olmadı. - KIRKLARELİ