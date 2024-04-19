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Kırklareli'nde tüp kamyonunun lastikleri alev aldı

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Kırklareli'ne bağlı Babaeski ilçesinde tüp kamyonunun lastikleri alev aldı. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın büyümeden engellendi.

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde tüp kamyonunun lastikleri alev aldı.

Kırklareli'ne bağlı Babaeski'de bulunan hastane Kavşağında henüz belirlenemeyen bir nedenle tüp kamyonunun lastikleri alev aldı. Hareket halinde başlayan yangının fark edilmesinin ardından itfaiye ekiplerine haber verildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin hızlı ve başarılı müdahalesi sonucu yangın büyümeden engellendi ve bir facianın önüne geçilmiş oldu.

Yangında yaralanma olmadı. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kırklareli Babaeski İtfaiye Acil Durum 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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