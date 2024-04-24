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Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da Özel Nikah Tarihi Tercihi

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Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da çiftler, evliliklerine özel bir tarih olan 24 Nisan 2024'ü tercih etti. Aylar öncesinden randevu alan çiftler, belediyelerin Evlendirme Şube Müdürlüğünde yoğunluk oluşturdu. Tekirdağ'da 12 çiftin nikah töreni gerçekleştirildi.

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da nikah tarihinin özel olmasını isteyen çiftler 24 Nisan 2024'ü tercih etti.

Evliliğe özel bir tarihte adım atmak için aylar öncesinden randevu alan çiftler, belediyelerin Evlendirme Şube Müdürlüğünde yoğunluk oluşturdu.

Tekirdağ'da Süleymanpaşa Belediyesi Nikah Salonu'nda 12 çiftin nikah töreni gerçekleştirildi.

Nikahları kıyılan çiftlerden Mustafa ve İlayda Şen çifti de nikah memurunun "Hastalıkta, sağlıkta, iyi günde, kötü günde eş olmayı kabul ediyor musunuz? " sorusuna "evet" cevabını verdi.

Nikah akitleri gerçekleşen Mustafa Şen, AA muhabirine nikah tarihi aylar öncesinden bu güne denk getirmek için seçtiklerini söyledi.

Hayatlarını birleştirmelerinin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Şen, "Unutmamak için özel bir gün olsun istedik. Çok mutluyuz."dedi.

İlayda Şen de eşinin bu tarihi hiç unutmayacağından emin olduğunu belirtti.

Edirne 10, Kırklareli'nde ise 7 çiftin nikahı kıyıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Kırklareli Tekirdağ Edirne Yaşam Güncel Haberler

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