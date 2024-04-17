Kırklareli'nde okul çevreleri ve servis araçları denetlendi
Kırklareli'nde polis ekipleri, okul çevreleri ile servis araçlarına yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimde servis araçları trafik yönünden kontrol edilerek güvenli yolculuk hakkında bilgilendirme yapıldı. Denetim sonucunda 3 araç sürücüsüne ceza uygulanırken, 2 araç trafikten men edildi.
Kırklareli'nde polis ekipleri okul çevreleri ile servis araçlarına yönelik denetim yaptı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, okul çevresi güvenliği ile okul servislerine yönelik denetim gerçekleştirdi.
Denetimde servis araçları trafik yönünden kontrol edilerek yaşanabilecek muhtemel kazaların önlenmesi amacıyla sürücüler ve öğrenciler güvenli yolculuk hakkında bilgilendirildi.
Ekipler, 120 araç ve sürücünün evraklarını kontrol etti.
Denetimde 3 araç sürücüsüne idari para cezası uygulanırken, 2 araç trafikten men edildi.