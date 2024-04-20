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Lüleburgaz'da Tır ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 2 Yaralı

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Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında tır ile hafif ticari araç çarpıştı ve 2 kişi yaralandı. Kazanın ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı ve yol tekrar trafiğe açıldı.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde tır ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Mustafa K. idaresindeki 59 AHC 108 plakalı tır, Lüleburgaz-Babaeski kara yolunun Otel mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek, İbrahim E. yönetimindeki 39 LV 068 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı.

Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araçlardan çıkarılan yaralı sürücüler, ambulans ile Lüleburgaz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, araçların kaldırılması sonrası yeniden açıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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