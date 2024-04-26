Trakya Kalkınma Ajansı (TRAKYAKA) Yönetim Kurulu Toplantısı Kırklareli'nde gerçekleştirildi.

Valilik Atatürk Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantı, Kırklareli Valisi Birol Ekici başkanlığında yapıldı.

Toplantıda projeler ve yatırımlar görüşüldü.

Toplantıya, Edirne Valisi Yunus Sezer, Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, Kırklareli İl Genel Meclisi Başkanı Hakan Geriş, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Irmak, Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Soner Ilık, Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Günay ve Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin katıldı.