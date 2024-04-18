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Kırklareli'de Tüp Yüklü Kamyonun Lastikleri Alev Aldı

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Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde tüp yüklü kamyonun lastikleri alev aldı. İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi faciayı önledi.

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde tüp yüklü kamyonun lastikleri alev aldı. İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi faciayı önledi.

Olay, D100 Karayolu Babaeski Devlet Hastanesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mutfak tüpü taşıyan ticari bir kamyonun lastikleri alev aldı. Durumu fark eden sürücü itfaiyeyi arayarak yardım istedi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevleri kontrol altına alarak söndürdü. Sürücü, yangını büyümeden kontrol altına alan itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

Faciadan dönülen olay maddi hasarla atlatıldı. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kırklareli Babaeski İtfaiye Olay İtfaiye Trafik 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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