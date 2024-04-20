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Kırklareli'de Uyuşturucu Operasyonu: 7 Şüpheli Gözaltına Alındı

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Kırklareli'nin Vize ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 58 gram sentetik uyuşturucu ve 3 bin 400 lira ele geçirildi.

Kırklareli'nin Vize ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen zanlıların adreslerine operasyon düzenledi.

Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramada 58 gram sentetik uyuşturucu ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 3 bin 400 lira ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan şüpheliler B.T, S.T, B.K, Ç.M, O.R.Ç, B.M. ve A.O.A'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

Kırklareli Operasyon Vize Güvenlik Suç Güncel Haberler

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