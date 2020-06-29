Kırklareli'nde elektrikli bisiklet hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı
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Kırklareli'nde elektrikli bisiklet hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı

Kırklareli'nde bir iş yerinin önündeki elektrikli bisikletin çalınması, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kırklareli'nde elektrikli bisiklet hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı
29.06.2020 15:09 | Son Güncelleme: 29.06.2020 15:48

Kırklareli'nde bir iş yerinin önündeki elektrikli bisikletin çalınması, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Karaca İbrahim Mahallesi Dere Üstü Sokak'ta elektrikli bisikletinin yerinde olmadığını fark eden Berkay Çamlı, durumu polise bildirdi.

Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, bir şüphelinin kısa sürede direksiyon kilidini kırdığı elektrikli bisikletini alarak bölgeden uzaklaştığını tespit etti.

Polisin şüpheliyi yakalamak için başlattığı çalışma sürüyor.

Kaynak: AA

Manşet

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