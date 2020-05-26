Kılıçdaroğlu'ndan Akşener'e bayram ziyareti CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i evinde ziyaret ederek bayramını kutladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i evinde ziyaret ederek bayramını kutladı. Yaklaşık 1 saat 15 dakika süren ziyaretin ardından Kılıçdaroğlu ve beraberindekileri kapıda uğurlayan Akşener, "Evimi ziyaret etmesi şereflendirdi bizi. Kendisine tekrar teşekkür ediyorum" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e bayram ziyaretinde bulundu. Kılıçdaroğlu, bugün öğle saatlerinde, beraberinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile birlikte, Akşener'in Üsküdar Beylerbeyi'ndeki evine geldi. Meral Akşener, Kılıçdaroğlu ve beraberindekileri kapıda karşıladı. İçeride yaklaşık 1 saat 15 dakika kalan Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler, daha sonra evden ayrıldılar. Kılıçdaroğlu çıkışta herhangi bir açıklama yapmadı. Kılıçdaroğlu ve beraberindekileri kapıda uğurlayan Akşener, "Evimi ziyaret etmesi şereflendirdi bizi. Kendisine tekrar teşekkür ediyorum" dedi. Akşener, basın mensuplarının sorularını yanıtlamadı, evine döndü.

- İstanbul

Kaynak: DHA