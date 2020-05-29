İzmir'de bıçaklı kavgada yaralanan kişi hastanede hayatını kaybetti
İzmir'in Bornova ilçesinde bıçaklı kavgada yaralanan kişi hastanede hayatını kaybetti.
29.05.2020 00:41 | Son Güncelleme: 29.05.2020 00:50
İzmir'in Bornova ilçesinde bıçaklı kavgada yaralanan kişi hastanede hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Atatürk Mahallesi 855 Sokak'ta oturan Volkan Kaplan (38), evine gelen H.O. ve S.G. ile tartışmaya başladı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine bıçakla yaralanan Kaplan, kaldırıldığı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde hayatını kaybetti.
Zanlılar gözaltına alındı.
Kaynak: AA