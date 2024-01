İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Aday Adayı Atila, İlçe Ziyaretlerini Tamamladı: "Anketlerde Açık Ara Biriz"

KERİM UĞUR

İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Aday Adayı Olgun Atila, seçim çalışmaları kapsamında sürdürdüğü ilçe ziyaretlerini ilk durağı olan Bornova'da sonlandırdı. Miting havasında geçen halk buluşmasında konuşan Olgun Atila, "Aday adaylığımıza başvurmadan önce önümüzde seçenekler vardı. Eğilim yoklaması, anket ve ön seçim. Biz bunların hepsini bilerek size inanarak bir yola çıktık. Şimdi bütün anketlerde sizler sayesinde ve değerli hemşerilerimiz sayesinde açık ara biriz. Bize bu onuru yaşattığınız için hepinize minnettarım" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Aday Adayı Olgun Atila, ilçe ziyaretlerini ilk durağı olan Bornova'da sonlandırdı. Bornova Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen buluşmaya CHP Bornova İlçe Başkanı Ertürk Çapın'ın yanı sıra çok sayıda partili ve Bornovalı yurttaş katıldı. Atila, burada yaptığı konuşmada, şunları söyledi:

"30 ilçemizde bizim hep söylediğimiz ve yönetim tarzında farklılık ortaya koyduğumuz ortak akıl bizim birinci maddemiz. Ortak akıl toplantıları yaptık, bütün hemşerilerimizle dertleştik. Beslendik. Onları dinledik. Biz kendimizi anlattık. Düşüncelerimizi anlattık. ve otuz ilçe arasında birlik ve beraberliğimizi arttırıp birbirimizi dinleyip ve bütün bu dönemler sonunda da inşallah bunu da dolu dolu bir hizmet dönemiyle kavuşmayı özlemle ve sabırla bekliyoruz. Siyasetimizde yeni bir ses, yeni bir nefes ve yeni bir siyaset anlayışını ortaya koyuyoruz. İnanın bu siyaset anlayışı Türkiye'deki değişimin de öncülüğünün olacağına yürekten inanıyorum. Sayın Genel Başkanımız hemşehrimiz, değerli Özgür Özel'in CHP'de genel başkan seçilmesiyle başlayan değişimin Türkiye siyasetini de Türkiye'nin gençliğini de,kadınlarını da liyakatli insanların daha fazla yer almasına da öncülük edeceğine yürekten inanıyorum. Siyaset bir iddia işidir. Şimdi mesleki birikimimizi, gençliğimizi, enerjimizi geçmişte yapmış olduğumuz doğru deneyimlerimizi, çalışkanlığımızı ortaya koyacağız. ve seçildiğimiz takdirde inşallah İzmirimizin plakası olan 35. belediye başkanı olmanın onurunu birlikte yaşayacağız. Seçildiğimiz takdirde İzmir'de seçilmiş en genç belediye başkanı olma gururunu da hep birlikte yaşayacağız" dedi.

"SUDDİ ARABİSTAN'DA YAŞANANLAR KABUL EDİLEBİLİR DEĞİL"

Konuşmasında Suudi Arabistan'da yaşanan olaylara da dikkat çeken Olgun Atila, İzmir'de de stat sorunu olduğunu belirterek "Geçtiğimiz hafta Türkiyemizin iki tane güzide kulübü Galatasaray'ımızla Fenerbahçe'miz hangi akla hizmetse Cumhuriyet'in yüzüncü yılında Suudi Arabistan'a gitmek zorunda kalıp ve milli maç müsabakası için buralara gitmek zorunda kaldılar. Şimdi buradan bir kere daha söylüyorum. Bizim bütün güzide kulüplerimiz hepsi bizim renklerimiz, hepsi bizim değerlerimiz. Cumhuriyet'in yüzüncü yılında, İzmir'de, Türkiye'nin diğer kentlerinde yapılması gereken süper kupa maçının yanlışlıkla oraya götürülmesi ve bunun üstüne de Atatürk'ümüzün İstiklal Marşımızın tartışılmasını kabul etmiyoruz. ve bütün dünyanın saygı duyduğu, ulu önderimizi, Türk milleti olarak 2023 yılının son günlerinde bir kere daha özlemle, saygıyla, minnetle andık. Bundan da büyük gurur duyuyoruz. Şimdi, İzmir'imizde milli müsabakaların yapılabileceği, Avrupa Şampiyonası'nda yapılabilecek bir stadyumumuz yok. Güzel ülke Sivas'ta, Bursa'da, Konya'da pek çok kentte çok güzel statlarımız var. Şimdi 35 bin kişilik, 40 bin kişilik İzmir'e yakışır, hep birlikte spor bakanlığımızın da herkesin katkı sunduğu bir İzmir Atatürk Stadı'na ihtiyacımız var. ve Türkiye'nin ve Avrupa'nın takımlarının finaller oynadığı ve bizim çocuklarımızın burada en iyi şekilde temsil edildiği bir dönem olsun istiyoruz" diye konuştu.

"SAĞ ELİN VERDİĞİNİ SOL EL GÖRMEYECEK"

Sosyal belediyecilik anlayışını yine Türkiye'nin marka değeri yapacaklarını belirten Atila, Bornova Beeldiye Başkanı olduğu dönemde hayata geçirdiği dost market uygulamasının İzmir'in bütün ilçelerinde uygulamaya geçireceklerinin sözünü vererek şöyle konuştu:

"Sağ elin verdiğini sol el görmediği, din dil ırk ayrımı yapmadan bütün hemşehrilerimize, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza, paydaşlarımızla Hemşehrilerimizle iyilikleri çoğaltacağız. Kentteki geçim sıkıntısını ve sosyal adaletsizliğe birlikte azaltıp yok etmek için mücadele edeceğiz. Bütün projelerimizde ortak akıl birinci ilkemiz ve en önem verdiğimiz şey katılımcılık. Katılım olmadan hiçbir şey olmaz. Her yaptığımız iş çok büyük katılımlar olacak. Her projemizde insanlarımızla birlikte karar vereceğiz. Beş milyonluk büyük bir kentte en az bir milyon insanımızla gencimizle, kadınımızla birlikte yönetmenin de sözünü veriyorum keyfiliğe dayanmayan, toplumsal denetime açık, demokratik sözleşmeleri önemseyen bir belediye başkanlığı yönetimi sözü veriyorum. Geçmişte görev yaptığımız süre içindeki şeffaflık gibi belediyemizin bütün projelerindeki gerçekleşme oranlarını, müdürlüklerimizin harcama giderlerine kentimizin meydanlarındaki bilboardlarında ortaya koyarak siyasete daha çok gencin, daha çok nitelikli insanın kazanması için siyasetin saygınlığının ve şeffaflığının ortaya çıkması lazım. Kentle ilgili bütün önemli kararlarda gerekirse referandum veya anket çalışmasıyla sizlerin görüşlerini alarak yolumuza devam edeceğiz. ve şeffaflık olmalı ki, kimin ne kadar parasının, vatandaşımızın tüyü bitmemiş yetimin hakkının hesabını verebilmek için hepsini şeffaf bir şekilde ve siyasete daha çok temiz ve dürüst insanların katılmasına da imkan sağlamış olacağız. Ortak aklın gereği her gittiğim ilçede söz verdiğim en az bir kere, bir büyükşehir belediye meclisi her ilçede yapacağız. Beydağ'da yapacağız, Bergama'da yapacağız, Kınık'ta yapacağız, Tire'de yapacağız, Karşıyaka'da yapacağız, Bornova'da, Buca'da bütün ilçelerimizde yaparak gerçekten ortak aklı sağlayacağız. Dolayısıyla bizim için en önemli konu katılım ve katılımcılık. Bunu her projemizde ortaya koyacağız."

KENTSEL DÖNÜŞÜM

İzmir'in kentsel dönüşüme ihtiyacı olduğunu söyleyen Atila, şunları söyledi:

"Kentsel dönüşüm gerçekten günümüzün, İzmirimizin her ilçemizin en önemli sorunları arasında gelmekte. Hem çarpık kentleşme, hem de sağlıklı ve güvenilir yapılarda yaşamak, dirençli kentler ortaya koymak, deprem ve doğal afet bölgesinde iklim krizi gibi su krizi gibi bütün sorunları çözmek için planlamacılarımızla, meslek odalarımızla ve en büyük paydaşımız üniversitelerdeki hocalarımızla birlikte yola çıkacağız. ve yerinde dönüşümü sağlayıp parklarımızı, yollarımızı, okullarımızı, hastanelerimizi, sosyal donatı alanlarınıza yakışır şekilde İzmirlimize yakışır şekilde insanımıza yakışır şekilde sorunların hepsini birer birer çözmenin çözmenin sözünü veriyorum"

MİTİNGE DAVET

Atila, Bornovalıları CHP'nin 14 Ocak tarihinde yapacağı "Anayasa'ya Saygı Mitingi"ne davet ederek "Haftaya 14 Ocak saat: 13: 00'te 'Anayasa'ya Saygı Mitingi'nde Tandoğan'a en çok biz İzmirliler olmalıyız. Anayasa'ya sadakatin topluma saygının ve bütün değerlerimize geleceği sen çıkmak için hep birlikte orada olacağız. Hepinizi oraya davet ediyorum" dedi.

"2024 YEREL SEÇİMLERİ GENEL SEÇİMLERİNDE ALTYAPISI OLACAK"

2024 seçimlerinin önemine de değinen Atila, "2024 yerel seçimleri sadece bir yerel seçim olarak değerlendirilmemeli. Bu yerel seçimde ortaya koyduğumuz başarının 2027 veya 2028'de yapılacak olan genel seçim ve Cumhurbaşkanlığı seçimi için de çok önemli bir altyapısı olduğunu ve burada da kazandığımız büyükşehir belediye başkanlıklarını, ilçe belediyelerini daha çok kazanmamız lazım. Ben evveli gün söylemiştim Aliağa'da, İzmir sadece Cumhuriyet Halk Partisi'nin kalesi değil, Türkiye'nin de son kalesi demiştik. Dün de Ekrem İmamoğlu Belediye Başkanımız İstanbul'da son kalemiz demişti. Türkiye'nin bütün seksen bir vilayeti bizim kalemiz ve bizim evimiz. Dolayısıyla bu seçim 2019 seçimlerinden daha zor bir seçim. Bu seçim sorumluluğumuz daha çok. Bir ittifakımız yok. 2023'ün yüzüncü yılın motivasyonu vardı 2019'da. Şimdi yeni en motivasyonlar koyacağız. Şimdi çocuklarımız için, geleceğimiz için hep birlikte hem Cumhuriyetimize sahip çıkacağız, hem partimize sahip çıkacağız, hem de hep birlikte daha çok hizmet etmenin onurunu birlikte yaşayacağız" ifadelerini kullandı.

ANKETLERDE BİRİNCİYİZ

Atila, konuşmasının sonunda anket sonuçlarını da değerlendirerek şunları söyledi:

"Aday adaylığımıza başvurmadan önce önümüzde seçenekler vardı. Eğilim yoklaması, anket ve ön seçim. Biz bunların hepsini bilerek size inanarak bir yola çıktık. Şimdi bütün anketlerde sizler sayesinde ve değerli hemşerilerimiz sayesinde açık ara biriz. Bize bu onuru yaşattığınız için hepinize minnettarım. Ayrıca Allah nasip eder, aday da olduğumuz takdirde her kesimden oy alacağımıza, adayda iş birliği sağlayacağımıza, bizim dünya görüşümüzden, partimizden olmayan bütün hemşerilerimizi kucaklayacağımıza söz veriyorum. 31 Mart saat: 17: 00'a kadar bütün İzmirlilerin hem oyuna hem gönlüne talibim. Bütün annelerimizin de dualarına talibim."