Bornova'da kumar oynayanlara yüksek ceza

İzmir'in Bornova ilçesinde bir işletmede kumar oynarken yakalanan 83 kişiye 533 bin 275 lira ceza uygulandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gökdere Mahallesi'nde yapılan kontrollerde bir işletmede kumar oynandığını tespit etti.

Kumar oynarken yakalanan 83 kişiye toplam 533 bin 275 lira idari para cezası uygulandı.

İşletmenin sahibi T.Ö. hakkında adli işlem başlatıldı.