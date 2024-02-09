Bornova'da kumar oynayan 126 kişiye 809 bin 500 lira ceza
İzmir'in Bornova ilçesindeki iki işletmede kumar oynandığı ihbarı üzerine yapılan baskında 126 kişi yakalandı ve toplamda 809 bin 500 lira ceza uygulandı. Kumar için kullanılan malzemelere el konuldu ve işletmeler mühürlendi.
İzmir'in Bornova ilçesinde iki işletmede kumar oynarken yakalanan 126 kişiye 809 bin 500 lira ceza uygulandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gökdere ve Yaka mahallelerindeki iki işletmede kumar oynatıldığı ihbarına ilişkin çalışma başlattı.
Adreslere düzenlenen baskında kumar oynarken yakalanan 126 kişiye toplam 809 bin 500 lira ceza verildi. Kumar için kullanılan malzemelere el konuldu.
Mühürlenen işletmelerin sahipleri hakkında "kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak" suçundan adli işlem başlatıldı.