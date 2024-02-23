Bornova'da kumar oynayan 173 kişiye 1 milyon lira ceza

İzmir'in Bornova ilçesinde bir işletmede kumar oynarken yakalanan 173 kişiye 1 milyon 111 bin 525 lira ceza uygulandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Naldöken Mahallesi'ndeki bir işletmede kumar oynatıldığı ihbarına ilişkin çalışma başlattı.

Adrese düzenlenen baskında kumar oynarken yakalanan 173 kişiye toplam 1 milyon 111 bin 525 lira idari para cezası uygulandı. Kumar oynamak için kullanılan malzemelere el konuldu.

Mühürlenen işletmenin sahibi B.B. hakkında "kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak" suçundan adli işlem başlatıldı.