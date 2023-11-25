İzmir'de silah kaçakçılığı operasyonu: 2 şüpheli gözaltına alındı

İzmir'in Bornova ilçesinde, silah kaçakçılığı yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik polisin düzenlediği operasyonda; ruhsatsız 5'i arızalı 10 tabanca, toplam 359 tabanca ve tüfek fişeği, 1 pompalı tüfek ve çeşitli tabanca parçalarıyla yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı.

İZMİR'in Bornova ilçesinde, silah kaçakçılığı yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik polisin düzenlediği operasyonda; ruhsatsız 5'i arızalı 10 tabanca, toplam 359 tabanca ve tüfek fişeği, 1 pompalı tüfek ve çeşitli tabanca parçalarıyla yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Pınarbaşı mahallesinde silah ticareti yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçildi. Belirlenen ev ve hayvan damına düzenlenen operasyonda 4 ruhsatsız tabanca, bazı parçaları eksik 5 tabanca, 1 tek patlar tabanca, 350 fişek, 5 tabanca namlusu, 65 irca yayı, 50 boş şarjör, 65 mil, 59 emniyet mandalı, 60 gri renkli silah parçası 1 pompalı tüfek ile iki adet şarjör ve 9 fişek ele geçirildi. Operasyon kapsamında S.E ve N.Y. gözaltına alındı. Şüphelilerin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.