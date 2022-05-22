İzmir'de kumar oynarken suçüstü yakalandılar - Haberler

- İzmir'de kumar oynarken suçüstü yakalandılar

İZMİR - İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Bornova ilçesinde bir sendika binası ve umuma açık bir işletmede kumar operasyonları düzenledi. Operasyonlarda kumar oynayan 104 şahsa idari para cezası uygulanırken, iki kişi hakkında "kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak" suçundan adli işlem başlatıldı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince suç ve suçlularla mücadele amacıyla yapılan çalışmalar neticesinde Bornova ilçesi Gökdere Mahallesi'nde bir sendika binası ve Yaka Mahallesi'nde bulunan umuma açık bir işletmede kumar oynatıldığına dair bilgi elde edildi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının koordine ve talimatları doğrultusunda, Bornova İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince 19-20 Mayıs günü belirlenen adreslere yapılan operasyonlarda 104 şahıs tombala oynarken suçüstü yakalandı. Kumar oynadığı tespit edilen 104 şahsa 189 bin 176 TL idari para cezası uygulanırken, kumar oynamak için kullanılan materyallere el konuldu. Şüpheliler K.B. ve A.C. hakkında "kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak" suçundan adli işlem başlatıldı. Şüpheli şahısların adli işlemleri devam ediyor.

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa