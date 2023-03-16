İZMİR'DE KUMAR OPERASYONU; 85 KİŞİYE TOPLAM 339 BİN 620 TL CEZA

İZMİR'in Bornova ilçesinde, jandarmanın kumar oynatıldığı gerekçesiyle daha önce mühürlenen dernek görünümlü bir kumarhaneye operasyon düzenlendi.

İZMİR'in Bornova ilçesinde, jandarmanın kumar oynatıldığı gerekçesiyle daha önce mühürlenen dernek görünümlü bir kumarhaneye operasyon düzenlendi. Operasyonda, kumarhanenin işletmecisi ile kumar oynadıkları belirlenen 84 kişiye toplam 85 kişi hakkında adli işlem başlatılıp, toplam 339 bin 620 TL para cezası cezası kesildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde, İzmir İI Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bornova ilçesi Egemenlik ve Kayadibi mahallelerindeki işletmelerde kumar oynatıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Bornova İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri söz konusu adreslerdeki işletmelere operasyon düzenledi. Kumar oynarken suç üstü yakalanan 84 kişiye toplam 339 bin 620 TL idari para cezası kesildi. İşletmeler mühürlenerek kumar oynamak için kullanılan materyallere el konuldu. İşletmeci Ö.T. hakkında 'kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak' ve 'mühür bozma' suçundan adli işlem başlatıldı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. (DHA)