Bornova Belediyesi, İlçe Genelinde Temizlik Çalışmalarına Devam Ediyor

Bornova Belediyesi, yeni araç yatırımları ve yenilenen Temizlik İşleri Müdürlüğü Şantiyesi ile daha temiz bir ilçe hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor.

Bornova Belediyesi, yeni araç yatırımları ve yenilenen Temizlik İşleri Müdürlüğü Şantiyesi ile daha temiz bir ilçe hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor.

333 kişilik kadrosu ile 3 vardiya sistemine göre çalışan Bornova Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, her bir çöp konteynerini haftada 7 kez boşaltılıyor; günlük 10 bin noktadan 480 ton evsel atık, 180 ton çuval moloz topluyor. Üzerinde adresleme sistemi bulunan konteynerler takip ediliyor. 11'i eski köy yerleşimi olmak üzere ilçe sınırları içerisindeki toplam 45 mahallede bulunan ve toplam uzunluğu bin 86 kilometre olan 4 bin 160 sokağa 41 çöp kamyonu, 10 süpürme aracı, 34 diğer hizmet aracı ve iş makineleriyle temizlik hizmeti veriliyor.

İlçe genelindeki 9 bin 694 çöp konteyneri ile 80 moloz konteynerinden yılda 173 bin ton evsel atık, 66 bin ton moloz atığı toplanıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Temizlik İşleri Şantiyesi'ne kurduğu Katı Atık Transfer İstasyonu sayesinde zamandan ve yakıttan tasarruf sağlanırken 2019 yılında satın alınan yeni temizlik araçları daha temiz bir Bornova için her gün 5 bin 50 kilometre yol katediyor.

GERİ DÖNÜŞÜME ÖZEL ÖNEM

Bornova Belediyesi, atıkların toplanması sokak ve caddelerin temizlenmesi yanı sıra hem çevrenin korunması hem de ekonomiye katkı amacıyla yeniden kullanılabilir atıkların dönüştürülmesine yönelik çalışmalar da yürütüyor. Bu kapsamda 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi'ne getirilen kağıt-karton, plastik, metal, cam, ahşap, tekstil ürünleri, pil, akümülatör, floresan lamba, elektrikli ve elektronik ekipmanlar, atık ilaç, bitkisel atık yağlar, hacimli atıklar, ömrünü tamamlamış lastikler lisanslı firmalara teslim ediliyor. Aynı zamanda sıfır atık ve önemi konusunda bilgilendirme çalışmalarının da yapıldığı Merkez'de kurulan Atık Sanat Atölyesi'nde atıklar sanata dönüştürülüyor. İdari işler binası, tamir atölyeleri ile çalışanların kullandığı duş ve tuvalet gibi alanların tamamen yenilenerek çalışma koşullarının daha da iyileştirildiği şantiyede günlük 90 konteyner yıkanarak dezenfekte edililiyor, 40 konteyner ise tamir edilerek boyama işlemi yapılıyor.

Göreve gelir gelmez kiralama modeli yerine satın alma modeline geçerek Temizlik İşleri Müdürlüğü'nün araç filosunu tamamını yüklediklerini hatırlatan Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, şunları söyledi:

"Bu yanı sıra Temizlik İşleri Şantiyemizi de adına yakışır bir görünüme kavuştururak daha işlevsel bir hale getirdik. Böylece çalışanlarımızın motivasyonunu da arttırdık. Tüm bu yatırım ve çalışmalar birçok ilden daha büyük olan Bornovamızı daha temiz bir ilçeye dönüştürme hedefimize kısa sürede ulaşmamızı sağladı. Temizlik konusunda vatandaşlarımızın memnuniyetini en üst seviyede tutmak için çalışmaya devam edeceğiz."