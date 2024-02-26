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İzmir'de U16 maçında oyunculara saldıran şahıs yakalandı

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İzmir'de U16 Gelişim Ligi 4. Grup'ta Bornova 1877-Altay maçında sahaya girerek Altaylı oyunculara saldıran şahıs yakalandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

İzmir'de, U16 Gelişim Ligi 4'üncü Grup'ta dün oynanan Bornova 1877- Altay maçında sahaya girerek Altaylı oyunculara saldıran şahıs yakalandı.

İzmir'de, U16 Gelişim Ligi 4. Grup'ta Bornova İlçe Stadyumu'nda oynanan Bornova 1877- Altay maçına yine şiddet damga vurdu. Müsabakanın oynandığı sıralarda Göztepeli olduğu iddia edilen bir taraftar, sahaya girerek ilk olarak oyunculardan aldığı topu dışarıya doğru attı. Daha sonra bununla yetinmeyen futbol holiganı, Altaylı oyuncuların üzerine yürüdü ve ardından da bir oyuncuya fiziksel şiddet uyguladı. Tribünde yer alan kişiler ise bu anlar cep telefonu kameralarıyla çekerek sosyal medyaya yükledi.

Olayla ilgili çalışma başlatan İzmir Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, olayı gerçekleştiren 20 yaşındaki C.A.Z.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Daha öncede spor sahalarında şiddet olaylarına karıştığı öğrenilen şahsın, emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi. Öte yandan, Altay Spor Kulübü'nün de yaşanan bu olayla ilgili hukuki yollara başvuracağı kaydedildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Bornova Altay İzmir Güvenlik Hukuk 3.Sayfa Spor Güncel Haberler

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