İzmir haberi... Bornova'da Aşure Etkinliği

İzmir gelişmesine göre Bornovalılar, Bornova Belediyesi'nin her yıl geleneksel olarak düzenlediği aşure gününde bir araya geldi. Bu yıl ilk kez Bornova Büyükpark’ta yapılan etkinliğe Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ ve CHP İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır’ın yanı sıra, Bornova Belediyesi Meclis üyeleri, Bornova Alevi Güçbirliği Platformu'na bağlı dernekler ile CHP ve İyi Parti’nin ilçe başkan ve yöneticileri katıldı.

Bornovalılar, Bornova Belediyesi'nin her yıl geleneksel olarak düzenlediği aşure gününde bir araya geldi. Bu yıl ilk kez Bornova Büyükpark'ta yapılan etkinliğe Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ ve CHP İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır'ın yanı sıra, Bornova Belediyesi Meclis üyeleri, Bornova Alevi Güçbirliği Platformu'na bağlı dernekler ile CHP ve İyi Parti'nin ilçe başkan ve yöneticileri katıldı.

Aşure etkinliğinde deyişler ve semah gösterileri yapılırken, birlik ve dayanışmanın simgesi olan aşure için lokma duası yapıldı. Yoğun katılımın olduğu buluşmada halk ozanları Dertli Divani ve Hüseyin Çolak da sahne aldı.

Muharrem Orucu ve Kerbela yasının kabul olmasını dileyen Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, "Aşurenin içindeki 12 malzeme 12 imamı temsil ediyor. Bu farklı malzemelerin bir araya gelerek yeni ve daha güzel bir lezzet oluşturması, bizim birliğimizin ve dayanışmanın simgesidir" dedi.

Konuşmasında Kerbela şehitlerini de anan Başkan İduğ, "Bunları unutmamak ve unutturmamak çok önemlidir. Bugün burada, birbirinden farklı tatları aynı kazanda kaynatıp, aşure aşı yaptık. Paylaşmanın ve birlik olmanın en güzel örneğini sergiliyoruz. Daha önceki yıllarda Gökdere Mahallesi'nde yaptığımız etkinliği bu sene Büyükpark'ta gerçekleştirdik. Yoğun katılım olması bizi mutlu etti. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz" diye konuştu.

"SEVGİ VE BARIŞI KORUYACAĞIZ"

Tutulan Muharrem oruçlarının kabul olmasını dileyen CHP İzmir Milletvekili Prof. Dr. Kamil Okyay Sındır, "Kerbela'da yaşanan acılar elbet unutulmayacaktır. Ancak bizler birlik içinde yaşayacak; öfke, kin ve nefret değil sevgi ve barış koruyacağız. Bu nedenle aşure etkinliğinde bir araya gelmek çok önemlidir" dedi.

BAŞKAN İDUĞ'A TEŞEKKÜR

Alevi Güç Birliği Platformu Sözcüsü ve Dersimliler Derneği Başkanı Barış Çelik ile Alevi Kültür Dernekleri Pınarbaşı Şubesi dedelerinden Veli Zengin de yaptıkları konuşmada Yas-ı Matem ayının önemine değindi.

CHP Bornova İlçe Başkanı Ertürk Çapın ve İyi Parti İlçe Başkanı Mustafa Tabak ise yoğun katılım olan etkinlikten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ'a teşekkür etti.