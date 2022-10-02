İzmir haberleri... Emek ve Barış Platformu Bornova'da Buluştu

İzmir yerel haberi: İzmir’de faaliyet gösteren Emek, Barış ve Demokrasi Platformu’nun Kanaat Önderleri Yemeği, Bornova Belediyesi Kent Arşivi ve Müzesi Dramalılar Köşkü'de yapıldı. Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ'un ev sahipliğindeki yemeğe, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, Bornova İlçe Başkanı Ertürk Çapın, platformun kurucularından olan Bornova Belediye Meclis Üyesi Çeto Çamlıbel ile Abdurrahman Polat ve diğer üyeler katıldı. Gecede yaptığı konuşmada CHP’nin herkese açık olduğunu ifade eden Yücel, “Bizim üç kırmızı çizgimiz var. Birincisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ikincisi ülkemizin bölünmez bütünlüğü ve üçüncüsü de bayrağımız” dedi.

İzmir'de faaliyet gösteren Emek, Barış ve Demokrasi Platformu'nun Kanaat Önderleri Yemeği, Bornova Belediyesi Kent Arşivi ve Müzesi Dramalılar Köşkü'de yapıldı. Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ'un ev sahipliğindeki yemeğe, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, Bornova İlçe Başkanı Ertürk Çapın, platformun kurucularından olan Bornova Belediye Meclis Üyesi Çeto Çamlıbel ile Abdurrahman Polat ve diğer üyeler katıldı. Gecede yaptığı konuşmada CHP'nin herkese açık olduğunu ifade eden Yücel, "Bizim üç kırmızı çizgimiz var. Birincisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ikincisi ülkemizin bölünmez bütünlüğü ve üçüncüsü de bayrağımız" dedi.

Emek, barış ve demokrasi kelimelerinin üçünün de birbirinden değerli ve önemli anlamlar içerdiğini de vurgulayan Yücel, "Emek, en yüce değer. Barış ise ülkemizde ve dünyada her zaman ihtiyaç duyulan bir kavram. Ülkemizde 20 yıldır insanlar, etnik kimlikleri, inançları ve hayata bakış açıları nedeniyle ayrıştırılıyorlar. Bizim isteğimiz, herkesin bir arada olması. Biz, kimseye önyargı ile bakmıyoruz. Bu yüzden de CHP'nin kapısı her zaman herkese açıktır" dedi.

Bornova'nın güçlü bir demokratik yapıya sahip olduğunu söyleyen Başkan Mustafa İduğ da Bornova Belediyesi olarak yaptıkları çalışmaları anlattı. Vatandaşlardan gelen taleplere öncelik verdiklerini ifade eden Başkan İduğ, "6 tane taziye evini bitirdik. 2022 yılı sonuna kadar da bu rakımı 11'e çıkarmak istiyoruz. Ayrıca istihdam için çalışmalar yapıyoruz. Altın Bilezik projemiz ile mesleği olanları işe yerleştiriyoruz. Bugüne kadar 4 bin kadar kişiyi işe yerleştirdik. İnsanların ekmeklerini kazanmalarını sağlamak, yaptığımız en önemli çalışmalardan biri" diyerek belediyenin eğitimden spora kadar birçok alanda Bornovalıların yanında olduğunu kaydetti.

Toplantıda açış konuşmasını yapan Emek, Barış ve Demokrasi Platformu'nun sözcüsü Uğur Alkan ise platformun çalışmalarını ve amaçlarını anlatarak, Türkiye'nin daha yaşanabilir, demokratik, adaletli bir hukuk devleti olmasını istediklerini belirtti.