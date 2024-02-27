İzmir'de Kumar Oynayanlara 340 Bin 525 TL İdari Para Cezası
İzmir'in Bornova ilçesinde bir işletmede kumar oynarken yakalanan 53 kişiye 340 bin 525 lira idari para cezası uygulandı. İşletme sahibi hakkında da işlem başlatıldı.
İzmir'in Bornova ilçesinde bir işletmede kumar oynarken yakalanan 53 kişiye 340 bin 525 lira idari para cezası uygulandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yaka Mahallesi'nde bir işletmede kumar oynatıldığı bilgisi üzerine adrese baskın düzenledi.
Kumar oynarken suçüstü yakalanan 53 kişiye 340 bin 525 lira idari para cezası uygulandı.
Kumar oynamak için kullanılan materyallere el konuldu, iş yeri mühürlendi.
İşletme sahibi C.B.B. hakkında "Kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak" suçundan işlem başlatıldı.