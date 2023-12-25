İzmir'de mantar toplamak için ormana giden yaşlı adam drone ile bulundu

İzmir'in Bornova ilçesinde mantar toplamak için ormanlık alana giden 83 yaşındaki Ş. Ö., jandarma ekipleri tarafından drone destekli arama çalışmalarıyla bulunarak ailesine teslim edildi.

İzmir'in Bornova İlçesi Kavaklıdere Mahallesinde, İl Jandarma Komutanlığı Sorumluluk bölgesinde bulunan ormanlık alana, dün mantar toplamak için giden Alzheimer hastası Ş. Ö., ormanlık alanda yönünü kaybetmesi sonucu kayboldu.

Ş. Ö.'nün bulunması için Bornova İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Jandarma Dedektifleri (JASAT) ve iz takip köpek unsuru ile ormanlık arazide dron destekli kapsama arama çalışmalarını başlattı. Yapılan arama çalışmaları neticesinde, Ş. Ö. İsimli vatandaş aynı gün ormanlık alanda bulundu. Yaşlı adam yapılan sağlık kontrollerinin ardından ailesine teslim edildi. - İZMİR