Bornova'da 19 Mayıs Coşkusu - Haberler

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Bornova'da coşkuyla kutlandı. Kutlamalar, Bornova-Bayraklı sınırındaki Özkanlar'da saat 21.00'de fener alayı ve bando eşliğinde kortej yürüyüşüyle başladı. Ellerindeki bayrakları dalgalandıran Bornovalılar, Mustafa Kemal ve Süvari caddelerini kırmızı beyaza boyadı. Yürüyüşün ardından başlayan Kolpa konseri, Cumhuriyet Meydanı ve çevresini dolduran binlerce Bornovalı'nın katılımıyla gerçekleşti.

Kortej yürüyüşüne Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, eşi Ufuk İduğ, CHP İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır, CHP Bornova İlçe Başkanı Ertürk Çapın, İyi Parti Bornova İlçe Başkanı Mustafa Tabak, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşları ve spor kulüpleri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Bornovalılar, Ayyıldızlı bayraklarla kırmızıya boyanan yürüyüşün yapıldığı yol boyunca evlerinin balkonlarından heyecana katıldı.

BAŞKAN İDUĞ'A TEŞEKKÜR

Cumhuriyet Meydanı'nda son bulan yürüyüşün ardından Türk Rock müziğinin sevilen grupları arasında yer alan Kolpa, Bornovalılara unutulmaz bir müzik ziyafeti sundu.

Konserin, kendi doğum gününe denk geldiğini ve Bornova'da iki kutlamayı birden yapmaktan büyük bir mutluluk duyduğunu söyleyen Kolpa Grubunun sevilen solisti Barış Yurtçu, Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ'a böyle güzel ve kalabalık bir meydanda konser verme imkanı tanıdığı için teşekkür etti.

"103'ÜNCÜ YIL KUTLU OLSUN"

Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, 19 Mayıs'ın 103'üncü yıldönümünde olduklarını hatırlatarak, "19 Mayıs Türkiye'nin kurtuluş ve kuruluş mücadelesinin başladığı gündür. Aynı zamanda Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kendisine doğum günü olarak seçtiği gündür. Hepimizin bayramı kutlu olsun" dedi.