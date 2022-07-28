CHP'den Bornova'da Saha Çalışması

CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, beraberindeki Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ ve CHP Bornova İlçe Başkanı Ertürk Çapın ile birlikte Bornova'da saha çalışması yaptı, esnafın sorunlarını dinledi. Başkan İduğ, yaptıkları çalışmaların vatandaşta karşılık bulmasından büyük bir memnuniyet duyduklarını söyledi.

CHP Aliağa İlçe Başkanı Özlem Şan Oğuzhan'ın da eşlik ettiği esnaf ziyaretinin ardından konuşan CHP İl Başkanı Deniz Yücel, "Bornova'da halkımızın partimize olan teveccühünün giderek arttığını biliyoruz. CHP, ağır koşullardan bunalan halkımızın umududur. Biz de canla başla çalışmaya ve üretmeye devam ederek halkımızın daha aydınlık yarınlarda yaşaması için verdiğimiz mücadeleyi sürdüreceğiz" dedi.

Esnafın yükünün arttığını belirten Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ ise "Konuştuğumuz insanların tamamına yakını, kira bedellerinin yüzde 150 gibi oranlardan yükselmesinden ve kira gibi elektrik faturası ödemekten şikayetçi durumda. Pek çok esnafımız işlerini devam ettirebilmek, elemanlarının parasını ödeyip evlerine ekmek götürebilmek için büyük çaba sarf ediyorlar" diye konuştu.

Bornova Belediyesi olarak hem esnafa hem ailesine geçindirmek için çalışanlara hem de üniversite kenti olan Bornova'da öğrenci olarak günlük yaşamlarını ve eğitim hayatlarını sürdürmek isteyen gençlere yönelik pek çok projeyi hayata geçirdiklerini aktaran İduğ, "Esnafımıza hayata geçirdiğimiz projelerden yararlanmalarını teklif edebiliyoruz. Her bir vatandaşımızı, can suyu olacak imkanlarımızı kullanmaya davet edebiliyoruz. Bu, yaşadığımız en büyük gurur" dedi.

Başkan İduğ, belediyenin projelerinden bahsederken, şöyle devam etti:

"40 ayda 40 projemizi hayata geçirdik. Mahalle gezilerimizde Altın Bilezik İstihdam Merkezi'nden, Dijital Sınıf'a, Özkanlar Yeni Bornova Pazarı'ndan, 300 kişilik Kız Öğrenci Yurdu'na ve sosyal yardımlara kadar pek çok imkandan yararlanması için vatandaşlarımızı projelerimizle kucaklıyoruz."